Flom av usolgte boliger i Oslo

Ikke siden 2010 har det vært like mange usolgte boliger på markedet i midten av juni. Det er nå 111 prosent flere ledige boliger enn på samme tid i fjor, ifølge eiendom Norge. En av grunnene til at det er så mye å velge i nå, er at stadig flere selger før de kjøper seg ny bolig, skriver VG.