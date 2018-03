Fisker fanget sjelden hai i Oslofjorden

– Jeg så først noe stort og hvitt under overflaten og håpet det var en kveite. Da jeg så at det var noe annet, tenkte jeg at det var en brugde, forteller fiskeren Fred-Harald Bratli.

Men det var ingen brugde han fikk i garnet da han fredag var ute med båt i Vestfjorden utenfor Nesodden.

Det var en sjelden kamtannhai. Det har trolig aldri før blitt observert i Indre Oslofjord, ifølge marinbiolog Fredrik Myhre. Han jobber til daglig som seniorrådgiver i WWF og leder også organisasjonen Hjelp Havets Haier.

– Mystisk fisk

Det er formen på halefinnen, kroppsfasongen og plasseringen av ryggfinnen som gjør Myhre i stand til å artsbestemme den sjeldne gjesten.

Fredrik Myhre, marinbiolog. Foto: WWF

– Kamtannhaien er en mystisk fisk som vi vet lite om fordi den oppholder seg mesteparten av livet sitt på dypt vann, gjerne mellom 180 og 1100 meter under vannoverflaten, sier Myhre.

Haiarten kan bli opptil 5,5 meter lang og er ufarlig for mennesker.

– Dette er en av ni eller ti haier vi regner som helnorske, fordi den befinner seg i norske farvann hele året. Men vanligvis ser man kamtannhai i norske havområder bare gjennom kameralinsen til en undervannsrobot når det drives arbeid på oljerigger på dypt vann.

– Hva anslår du at haien veide?

– Det er nærmest umulig å anslå en vekt på dette individet utfra bare den videoen jeg har sett. Uten en omtrentlig lengde blir det bare spekulasjoner. Det vi vet er at denne haiarten kan veie så mye som 590 kilo.

Kamtannhai er globalt sett definert som nær utrydningstruet.

– Vi mennesker har gjennom overfiske gjort haiene til en av de mest utrydningstruede dyregruppene i havet, sier Myhre.

SJELDENHET: Det er mye forskerne ikke vet om kamtannhai ettersom den lever så dypt i havet. Dette bildet av haien er tatt i Mexico-gulfen av amerikanske myndigheter. Foto: U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration

Ville ikke beholde den

Fred-Harald Bratli lever av å fiske i Oslofjorden og selger vanligvis dagens fangst ved Rådhuskaia i Oslo. Han vurderte aldri i beholde den sjeldne haien.

– Den var levende og fin, så det var bare å løsne den fra masken i garnet, og slippe den ut. Men det er jo moro å ha sett den da.

I 2012 ble det fanget en kamtannhai utenfor Hitra i Trøndelag. Den var langt mindre; 70 centimeter lang.