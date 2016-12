Fikk melding om drukningsulykke - ingen spor på isen

Ifølge mannen som tipset brannvesenet skulle to personer ha gått igjennom et råk helt sør på vannet.

– Vi fikk telefon fra en som sto på Fossum-siden av vannet, altså ved Fossum Bruk. Han så en hund bjeffe ved et råk og mente også at han hadde sett to personer. Det var meldingen og den må vi selvsagt rykke på, sier vaktkommandør i Oslo brann- og redningsetat Morten Grimstad.

SØK I TÅKA: Det er grått og tåkete på Bogstadvannet der nødetater gjorde søk etter melding om ulykke. Foto: Fredrik Hove/Hove Media

Både politiet og brannvesenet har søkt i området, men har ikke klart å lokalisere hvor ulykken skal ha skjedd.

En snau time etter at politiet fikk melding om ulykken avsluttet de søket på stedet.

– Vi konkluderer med at ingen har gått igjennom isen. Vi har snakket med vitnet og brannvesenet har lett etter spor på isen, men ikke funnet noe som tilsier at det har vært en drukningsulykke, sier operasjonsleder Steinar Haugsvik.

Til tross for at meldingen fra vitnet viste seg å ikke stemme er politiet glade for at de fikk telefonen.

– Tipser trodde han så et råk i vannet, men det var bare en formasjon som så ut som et råk. Men det er bedre å ringe oss en gang for mye enn en gang for lite. Tipseren har gjort alt riktig her, sier innsatsleder i Oslo-politiet Svend Bjelland til NRK.