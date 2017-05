Falsk Røde Kors-innsamling

Politiet i Follo har fått flere meldinger fra beboere på Kolbotn om at en mann i 20-årene har utgitt seg for å samle inn penger til leksehjelp i regi av Røde Kors. Politiet melder at dette ikke stemmer, da de har vært i kontakt med Røde Kors, som forteller at de ikke har en slik innsamling gående.