En person pågrepet etter slagsmål i Oslo

– Vi har pågrepet en mann i slutten av tenårene. Nøyaktig hva som har skjedd må vi finne ut. Han skal forklare seg etter hvert. Det kan se ut som det dreier seg om en siktelse for kroppsskade, men det er for tidlig å si, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt til NTB.

Det var en nabo som meldte fra til politiet klokken 2 om at 10–15 ungdommer sloss ved Kastellet skole. Politiet rykket ut og fant ungdommene ved bensinstasjonen Shell.

– Alvorlig sak

– Det er noen som er blitt sparket og slått og det er noen hovne lepper og neseblod. Det er en alvorlig sak, og som sagt dreier det seg nok om kroppsskade som er alvorligere en kroppskrenkelse, sier Hekkelstrand.

Han understreker at det dreier seg om lettere skader og at ingen er kjørt til legevakt eller sykehus. Videre opplyser han at alle med sentrale roller i saken er gutter i slutten av tenårene.

– Det kan hende det er flere mistenkte, vi har veldig mange navn på blokka. Mye tyder på at de involverte har kjennskap til hverandre fra før, sier operasjonslederen.