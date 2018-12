En mann er død etter en påkjørsel i et parkeringshus i Oslo

Politiet fikk melding om at en mann var påkjørt og satt fast under en bil like før klokken 14.00 tirsdag ettermiddag.

– Klokken 13.23 fikk vi melding om en trafikkulykke nede i anlegget. Da vi ankommer stedet er det en person som er påkjørt, sier Torgeir Brenden, innsatsleder i Oslo-politiet, til NRK.

– Ambulansen var raskt på stedet og satte i gang førstehjelp, men livet stod ikke til å redde.

Politiet jobber med å finne ut hva som har skjedd. De har ennå ikke fått tak i mannens pårørende, for å varsle om ulykken.