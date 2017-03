Elleve kriminelle nettverk i arbeidslivet avslørt

I 2015 hadde det såkalte A-senteret fire-fem nettverk på sin liste. I fjor økte det tallet til elleve, skriver Dagbladet.

Bjørn Marhaug er seksjonsleder i Skatt Øst og koordinator for A-krimsenteret. Foto: Skatt øst

– Det er et lite klapp på skulderen til oss selv som har blitt bedre og mer systematiske i å avdekke den typen kriminalitet. Det har mer med det å gjøre enn at omfanget nødvendigvis har økt, sier Bjørn Marhaug, som er seksjonsleder i Skatt Øst og koordinator for A-krimsenteret.

Mobile nettverk

Bygg og renhold er de bransjene hvor arbeidslivskriminalitet har vært mest utbredt, men de kriminelle er i ferd med å flytte seg til nye områder. Når Marhaug og hans folk slår ned på ulovligheter i én bransje, går nettverkene videre til områder med færre hindringer og større mulighet for økonomisk gevinst.

Senteret har i det siste oppdaget flere aktører innen helse og omsorg. Også i barnevernssystemet mener de å ha funnet kriminelle aktører, men Marhaug ønsker ikke å gå i detalj om mistankene.

– Vi har sett tre-fire tilfeller, men det er for tidlig å si noe om omfanget. De vi har reagert på er tidligere aktører fra den kriminelle delen av byggebransjen, forklarer han.