Eldre kvinne får erstatning etter pantekøkrangel

Den 75 år gamle mannen gikk til angrep på kvinnen da hun sa ifra til ham at han ikke skulle snike i køen til panteautomaten.

Kvinnen ventet på at det skulle bli hennes tur til å pante tomflasker da den to år eldre mannen kom inn i butikken. 75-åringen stilte seg bak henne i køen til flaskeautomaten. Så sa han at hun fikk flytte seg slik at han fikk pantet. Hun ba ham om å vente på tur, men han ga seg ikke.

Kvinnen skjøv ham vekk, og da begynte mannen å slå og sparke henne. Han slo henne så hardt i ansiktet at hun mistet to fortenner skriver Østlandets Blad.

Ikke strafferettslig tilregnelig

Den 73 år gamle kvinnen måtte erstatte fire tenner ved operasjon. Det førte til fire tannlegebesøk over en periode på flere måneder. Follo tingrett har dømt gjerningsmannen til å betale henne 17.005 kroner i erstatning til dekning av tannlegeregningen.

Utover dette fikk ikke mannen noen ytterligere straff. Grunnen til frikjennelsen er at to av tre dommere mener at det ikke er bevist ut over enhver tvil at mannen var strafferettslig tilregnelig på handlingstidspunktet. Dermed kan han ikke straffes.

I retten erkjente mannen ikke straffskyld. 75-åringen var preget av demens både da volden skjedde og under den foreløpige undersøkelsen av ham.