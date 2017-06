Brynstunnelen stengt etter at deler av taket falt ned

Ved 00.40-tiden i natt fikk en bil skader da den kjørte inn i store biter med tykk murpuss i Brynstunnelen i Oslo. I sydgående løp mot Ryen har et 2x2 meter stort område med brannsikringsstøp i taket rast ned.

– Vi har av sikkerhetsmessige årsaker vært nødt til å stenge deler av tunnelen, sier trafikkoperatør i Veitrafikksentralen, Pål Sundt Fredriksen.

Uvisst hvor lenge tunnelen vil være stengt

Ifølge Statens vegvesen så er det brannsikringsstøtet som beskytter tunnelen som har sluppet betongen under. Det skal ikke være noen fare for selve tunnelen.

Hilde Ulvik, prosjektleder i Statens vegvesen. Foto: Lotten Christiansen / NRK

– Dette var ikke gode nyheter og det er ikke slik det skal være, sier Hilde Ulvik, prosjektleder i Statens vegvesen.

Vegvesenet har brukt natta på å manuelt gå gjennom hele det andre tunnelløpet for å være sikre på at alt var i orden før de slapp trafikken i det ene. Det er uvisst hvor lenge det ene løpet i tunnelen vil være stengt.

– Vi må finne ut hvor stor skaden er og hvor mye av betongen i tunnelen vi må ta av. Jeg håper vi klarer å åpne den i løpet av helgen, men jeg kan ikke love noe, sier Ulvik.

Hun forteller at Statens vegvesen jobber for å finne ut hva som er galt og hvordan dette kunne skje. Én teori er at det er brukt en annen type betong enn vanlig.

– En del av tunnelen er en bru, og der har det vært nødvendig å bruke en annen type betong enn ellers på tunnelen. Den betongen har slupper brua. Vi vet ikke hvorfor, men det er det vi prøver å finne ut av.

Hun legger til at dette er den eneste tunnelen hvor denne type byggteknikk har blitt tatt i bruk, så det er ikke fare for at noe lignende skal skje i andre tunneler i Oslo, mener hun.

– Er helt kaos

Det er kun to måneder siden tunnelen åpnet etter å ha vært stengt i over ett år på grunn av oppgraderingsarbeider. Bilistene og folk som bor i området er oppgitt.

– Jeg bor her i nærheten, og det er helt kaos. Nå må se skjerpe seg, altså, sier Arvid Witzø.

– Det her er jo noe dritt. Jeg må kjøre til kunder i forbindelse med jobb, og jeg blir forsinket hver dag, sier Hans Flatøy.

Frykter lange køer

JOBBER MED SAKEN: Statens vegvesen jobber med å kartlegge skadeomfang og årsak til at murpuss falt ned fra taket i Brynstunnelen. Foto: Benjamin Astbury Øveraas / Statens vegvesen

Uhellet kommer i en periode med flere store stengninger i Oslo, både på Oslo S og stenging av Ekeberg- Svartdalstunnelen førstkommende mandag.

Ulvik sier at én av tunnelene kommer til å være stengt på mandag, men at det er for tidlig å si om det blir Bryns- eller Svartdalstunnelen.

– Dette kommer dessverre i en allerede presset situasjon. Det kommer til å bli lange køer på E6/Ring 3. Vi oppfordrer alle som kan til å reise kollektivt, sykle eller gå, sier Ulvik.