Bombegruppa rykket ut til Asker

– Det er gamle dynamittkubber som kan være nokså ustabile. Derfor tar vi ingen sjanser, sier operasjonsleder Tora Jordan i politiet i Asker og Bærum.

Omkring klokken tre i ettermiddag ringte en mann til politiet og fortalte at han hadde funnet tre gamle dynamittkubber da han ryddet i garasjen hjemme. Da han ringte var han allerede på vei til politistasjonen for å levere inn eksplosivene.

Politiet ville ikke ta imot de ukjente sprenglegemene på stasjonen midt i Asker sentrum, så mannen fikk beskjed om å parkere bilen sin på parkeringsplassen ved Askerhallen, litt over en kilometer utenfor sentrum.

– Vi er nå med flere patruljer ved Askerhallen og stenger av området. Bombegruppa fra Oslo er der for å bistå oss. De undersøker kubbene for å se om de lar seg flytte på eller om vi må ha eksperthjelp for å flytte på de. Da må vi eventuelt evakuere Askerhallen i tillegg, forteller operasjonsleder Jordan

Like før klokken halv seks meldte politiet på Twitter at dynamitten er sikret og at sperringen av området rundt Askerhallen er avsluttet.