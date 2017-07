Blå: – Det er ufattelig trist

Natt til i dag ble fire personer skutt utenfor utestedet Blå på Grünerløkka i Oslo. Utestedet er kjent for Hip Hop musikk og en urban stil, og er et populært utested i hovedstaden.

Daglig leder Eivind Brox sier til NRK at han ble oppringt klokken halv tre natt til søndag. Da fikk han høre at det hadde vært en skyteepisode.

– Jeg kastet meg på sykkelen ned hit, forteller han.

Brox sier det er viktig at utelivet skal være mangfoldig og trygt.

– For Blå er det viktig at utelivet er trygt og at det skal være en mulighet for å danse uansett om det er sent eller tidlig.

– At noe slikt kan skje, synes jeg er ufattelig trist, både for Blå og for Oslo.

Ansatte rammet

Av de ansatte ved utestedet ble to dørvakter og en baransatt direkte rammet.

– Nå fokuserer vi på å ta vare på både de som ble rammet og resten av ansatt-gruppa. I tillegg fokuserer vi på å samarbeide med politiet, sier Brox.

Hvordan hendelsen vil påvirke sikkerhetsrutinene på Blå, har de ikke tatt stilling til i dag. Brox sier de skal sette seg ned neste uke og diskutere disse tingene, men at dagen i dag har et annet fokus.

– Nå holder vi stengt i dag, og samarbeider med politiet. Vi skal ta vare på hverandre, også får vi sette oss ned til uka og snakke om andre ting.

Blå holder stengt i to dager i forbindelse med skyteepisoden.

Brox sier de ser utvilsomt på dette som en enkelthendelse, og at personer som har med ladede våpen til utesteder ikke er velkomne. Han forklarer at sikkerhet er viktig, og at dette har vært en ubehagelig opplevelse for alle involverte.

– Det sier seg selv at det er ubehagelig, og utover det får hver og en reagere på sin måte. Nå skal vi ta vare på alle som var på jobb og ikke var på jobb.