Betew nektet å forklare seg i retten

I alt 13 personer sitter på tiltalebenken, tiltalt for smugling av store mengder narkotika og for draps- og ransplaner. I tillegg er tolv av dem tiltalt etter den såkalte mafiaparagrafen i straffeloven om organisert kriminell virksomhet.

Betew står sentralt i alle de 14 tiltalepunktene, og det var knyttet spenning til hva han kom til å si i retten. Men 39-åringen inntok ikke engang vitneboksen.

– Jeg ønsker ikke å forklare meg, sa han til retten torsdag.

– En rett

Advokat Marius O. Dietrichson er Metkel Betews forsvarer. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Den første uka av rettssaken, som startet onsdag i forrige uke, har vært viet de tiltaltes frie forklaringer. I tillegg til Betew har én av de andre tiltalte, den eldste av to brødre på 36 og 31 år, nektet å forklare seg.

Betew har heller ikke villet la seg avhøre av politiet.

– Det er en rett han har, som han ønsker å benytte seg av, sier hans forsvarer Marius Dietrichson til NTB.

Betew ble dømt til 16 års forvaring for Nokas-ranet i 2004, men slapp ut i 2014 etter ti år bak murene. Politiet iverksatte like etterpå spaning av raneren. Etter nærmere et års omfattende etterforskning, «Operasjon Sult», ble Betew og de 12 andre pågrepet i en større aksjon i august 2015.

Narko, drap og ran

Tidligere leder for Bandidos, Lars Harnes, har varslet at han, for første gang noensinne, vil forklare seg i retten. Foto: NTB scanpix

De er tiltalt for en rekke ulike forhold. Ifølge politiet var Betew lederen av en kriminell liga som innførte 50 kilo cannabis og 20 kilo av stoffet MDMA til Norge. I tillegg skal de ha lagt planer om et spektakulært ran av en verditransport om bord i et fly på Gardermoen.

Sammen med eks-Bandidos-lederen Lars Harnes er Betew også tiltalt for å ha planlagt å drepe Imran Saber, også kjent som «Onkel Skrue».

Alle de tiltalte nekter straffskyld. Rettssaken skal etter planen vare til nærmere jul.