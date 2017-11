Åtte menn må møte i retten: Ranet og truet prostituerte i Oslo

De åtte mennene i saken, som alle er mellom 23 og 25 år, er samlet tiltalt for syv ransforsøk og ett grovt ran i Oslo høsten 2014.

Det mest alvorlige tiltalepunktet gjelder et ran i en leilighet i Oslo, der fem av mennene truet to eskortearbeidere.

Den ene eskortearbeideren ble slått i hodet og tatt kvelertak på. De tiltalte fikk med seg 20.000 kroner, fire mobiltelefoner, to datamaskiner og to nettbrett.

Saken mot de åtte ungene mennene skulle i utgangspunktet starte i Oslo tingrett i mars i år. Den ble imidlertid utsatt fordi en av mennene, en 24-åring, ikke møtte opp.

24-åringen, som er tiltalt for alle åtte forholdene, er også et sentralt vitne mot de andre i saken. Aktor ba derfor om at saken skulle utsettes.

Politiet mener de åtte mennene skapte frykt i prostitusjonsmiljøet i Oslo høsten 2014.

Utga seg for å være sexkjøpere

I tiltalen mot de åtte kommer det frem at guttegjengen konsekvent gikk etter eskortearbeidere, de flest av dem transvestitter, ved å utgis seg for å være kunder som ønsket seksuelle tjenester.

I flere av ransforsøkene ble det brukt skytevåpen og strømpistoler. Linn Anett Borge Doornich representerer en 25-åring, som erkjenner straffskyld for ha vært med på det gjennomførte ranet, samt flere ransforsøk.

I tiltalen beskrives det også flere mislykkede ransforsøk. I et av tilfellene mislyktes tre av mennene med å gjennomføre ranet, fordi eskortearbeideren satte seg til motverge og klorte den nevnte 25-åringen i ansiktet.

I et annet mislykket ransforsøk skal fire av mennene ha blitt jaget fra stedet med balltre av en person som ifølge tiltalen trolig var offerets hallik. Et tredje ransforsøk endte med at en eskortearbeider fikk tak i mennenes strømpistol og brukte den mot ranerne.

– Belastning å vente

Det varierer hvem av mennene som har vært med på de ulike hendelsene, men alle de åtte er tiltalt for deltakelse i minst ett ran eller ransforsøk.

De åtte mennene ble pågrepet i desember 2014, først i januar 2016 var tiltalen ferdig. Når de åtte mandag må møte i retten har det altså gått over tre år siden ranet og ransforsøkene.

Advokat Henrik Nikolai Bliksrud representerer en 23-åring som erkjenner straffskyld for medvirkning til ransforsøk.

– I tiden som har gått siden dette skjedde har min klient fått seg jobb og lever under mer ordnede forhold. Det er selvfølgelig en belastning for ham at dette kommer opp nå, gitt at saken er så gammel, sier Bliksrud til NRK.

Advokat Per Johan Zimmer representerer en 23-åring som erkjenner straffskyld for det gjennomførte ranet. 23-åringen erkjenner også straffskyld for noen av ransforsøkene, men ikke alle.

NRK har vært i kontakt med advokat Torbjørn Evjenth, som representerer en 23-åring. Han ønsker ikke å kommentere saken. NRK har fredag kveld ikke kommet i kontakt med forsvarerne til fire av mennene.