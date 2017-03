Åtte menn tiltalt for grovt ran av prostituerte

Fem av mennene er tiltalt for et grovt ran mot to mannlige prostituerte 29. oktober 2014. Bevæpnet med en gasspistol og en strømpistol skal mennene ha brutt seg inn i en leilighet på St. Hanshaugen. Deretter truet ranerne de to ofrene til å gi fra seg 20 000 kroner, fire mobiltelefoner, to datamaskiner og to nettbrett. Den ene prostituerte skal ha blitt slått i hodet og tatt kvelertak på.

Ranerne skal ha vært bevæpnet med en gasspistol og en strømpistol.

I tillegg er de åtte mennene tiltalt for syv forskjellige ransforsøk mot prostituerte.

Mennene ble pågrepet i november 2014.

– Politiet ser med største alvor på denne typen overtredelser. Dette er stygge ranshandlinger, definert som grovt ran og ransforsøk. At de er foretatt på ulike adresser der eskortearbeiderne har tilbudt sine tjenester fra, og som reelt sett er deres hjemmeadresse, understreker alvoret, sier politiadvokat Erik T. Hansen til TV 2.

Rettsaken starter i Oslo tingrett mandag og varer til 4. april.

Skal ha rettet seg mot transvestitter

Ifølge VG skal ranerne ha siktet seg spesifikt inn på prostituerte transvestitter som solgte tjenestene sine over internett. Fremgangsmåten deres skal ha vært å først bestille tid hos ofrene og dermed få adgang til boligene deres før de slo til.

– Det er gjennomgående for hendelsene at det er snakk om eskortearbeidere som fornærmede, sier politiadvokat Hansen til TV 2.

Politiet vil ikke utdype om disse tilhører gruppen transvestitter, eller hvorfor de tiltalte har sett seg ut denne gruppen.

Erkjenner delvis straffskyld

En av de tiltalte, en 24 år gammel mann, skal også ha slått to politimenn i ansiktet flere ganger i november samme år da han satt i arresten på Grønland.

Ifølge mannens forsvarer, advokat Torbjørn Evjenth, erkjenner han ikke straffskyld for denne anklagen og heller ikke for de fire ransforsøkene han står tiltalt for. Han erkjenner imidlertid straffskyld for et annet tiltalepunkt som gjelder oppbevaring av et pistolmagasin uten tillatelse.

Advokat Per Johan Zimmer er forsvarer for en 22 år gammel mann som er tiltalt for det grove ranet og seks av ransforsøkene.

– Min klient kommer til å erkjenne straffskyld for tiltalepost 1 (det grove ranet, red.anm.) og deler av post 2 (ransforsøkene, red.anm.), forteller Zimmer.

En av forsvarerne har ennå ikke kommet i kontakt med sin klient og vet ikke hvordan han stiller seg til tiltalen.

NRK har ikke lyktes å komme i kontakt med forsvarerne til fem av de tiltalte.