Åpner for å slutte med papirutgaver

Dagbladet vurderer å legge ned deler av papiravisen i løpet av de to neste årene. Ifølge Dagens Næringsliv ser sjefsredaktør John Arne Markussen for seg at det i løpet av 2018 eller 2019 kan bli slutt på papirutgavene som kommer ut på hverdagene.