Anmelder Elkjøp i Lørenskog

Norges Miljøvernforbund mener Elkjøp-butikken i Lørenskog ikke sikrer avfallet sitt godt nok og har anmeldt butikken for brudd på Forurensningsloven. Det skriver Romerikes Blad. Elkjøp sier til avisa at de tar anmeldelsen til etterretning og at de skal innføre tiltak for å håndtere avfallet bedre.