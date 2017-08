Adgangskontroll på Bjørnholt

Bjørnholt videregående skole innfører adgangskontrollsystem. Grunnen er at skolen har hatt flere uheldige episoder og trusler om vold hos oss, sier rektor Else Birgitte Roscher-Nielsen til Aftenposten. Rektoren understreker at systemet ikke vil samle informasjon om hverken elevenes eller de ansattes bevegelser.