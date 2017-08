Klara (6) begynner i 1. klasse etter sommerferien og ønsket seg egentlig en gul sekk. Men da hun og mor Silje Sønsterudbråten skulle finne den perfekte skolesekken, viste det seg å være vanskeligere enn forventet.

– Jeg syns det er overraskende kjønnsdelt. Etter å ha hatt barnehagesekk i mange år, hvor utvalget er stort, ble jeg provosert over at utvalget av 1.-klassesekker bare er spjåkete Tingeling eller kjøttetende dinosaurer, sier Sønsterudbråten.

Finner ingen kjønnsnøytrale ryggsekker for førsteklassinger. Hvorfor? Crystal Mascorro på Beckmann sin facebook-side

Sønsterudbråten syns det er merkelig at det er slik i 2017, hvor man ellers er bevisste på det kjønnsmangfoldet som er i samfunnet.

– Vi lager en skolegård hvor vi nærmest kan se på ryggen til ungene hvilket kjønn de har, sier hun.

Silje Sønsterudbråten og familien er på Storo senteret for å finne skolesekk til datteren Klara. Foto: Sjur Skjelbreid Førland / NRK

Fornøyd med dinosaur-sekk

På Marienlyst skole møter vi derimot to som er strålende fornøyde med sine sekker.

– Min sekk har bilde av en dinosaur fordi jeg elsker dinosaurer!

Ryan (8) viser fornøyd frem en grå sekk med bilde av en stor og grønn dinosaur. Ada (7) har en lilla sekk med hjerter og hundevalp på.

– Jeg valgte den fordi vi hadde en hund før og den døde, så jeg ville ha et minne om den.

Ryan Pastor (8) valgte seg dinosaursekk og Ada Schrøder (7) en lilla variant med valp og hjerter på. Foto: Victoria Wilden

Nøytrale sekker faller gjennom

Om du ser en førsteklassing med skolesekk, er det stor sjans for at eleven bærer rundt på et produkt fra Beckmann of Norway, som har rundt 60 prosent av markedet

– Vi mener ikke at vi lager gutte- og jentesekker, men temasekker, sier markedsansvarlig Martin Beckmann.

– Når vi jobber med en ny kolleksjon, tester vi mye. For eksempel har vi prøvd helt nøytrale temaer som bokstaver eller sykkel, men den type sekker faller dessverre litt igjennom i testene.

Hva med kjønnsnøytrale sekker...grønne, røde, orange, gule, turkise. Det er såå mange farger å velge mellom. Hva med en kolleksjon med dyr, uten at det er søøte jentekaniner og tøffe guttedinosaurer? Thea Katrine Barlaug PÅ BECMANN SIN FACEBOOK-SIDE

Mens barnehagesekker ofte er ganske nøytrale i utseende, er designet på skolesekken mer tydelig. Det har sin forklaring, ifølge Beckmann.

– I barnehagen opplever vi at foreldrene bestemmer og kjøper, men når det gjelder skolesekken er det annerledes. Det har nesten blitt en institusjon i Norge at man tar med seg førsteklassingen i butikken og prøver sekk, og til syvende og sist er det barnet selv som bestemmer hvilken sekk de skal ha.

Får tilbakemeldinger

Han sier at de har registrert at mange ønsker mer nøytrale sekker.

– Vi har fått tilbakemeldinger på at det er flere og flere som ønsker den type utseende. Vi jobber for å finne en kreativ løsning på det. I år kan man vrenge frontlomma slik at sekken blir mer nøytral. Det gjelder blant annet den blå fotballsekken. Der kan du vrenge lomma, så blir sekken uten motiv. Da er det bare en helt nøytral blå sekk.

– Men den er blå?

– Ja, men er blå en guttefarge?