69-åring pågrepet etter flere branner i Oslo

De tre brannene på Tøyen i Oslo ble slukket relativt raskt og førte ikke til personskader.



Brannvesenet konkluderte tidlig med at brannene måtte være påsatt og politiet gikk ut på Twitter og etterlyste vitner.

– Hadde sot på hendene

– Vi ble tipset av en person som hadde lest om brannene på Twitter. Vedkommende ledet oss til 69-åringen, som blant annet hadde sot på hendene. Han er nå mistenkt for å stå bak alle brannene, sier operasjonsleder Rune Ullsand til NTB.



Mannen er kjørt inn til avhør. I tillegg blir det gjort sporsikring på stedet.

– Ser veldig alvorlig på saken

Nødetatene fikk den første meldingen om brann i en blokk i Sexes gate på Tøyen like før klokka 1.00, skriver Dagbladet. Ti minutter senere kom meldingen om en brann i Tøyengata, under et kvartal unna den første brannen.



Samtidig som den første brannen var slukket kom det melding om ytterligere en brann, denne gangen i en søppelkasse i Hagegata.



– Vi ser veldig alvorlig på saken. Det var flere blokker i nærheten hvor det bor en god del folk, sier Ullsand til NTB.