6 tips før førstereisungdommen drar på ferie

Russebusstur til Hellas, språkreise til England, stranda i GrandCa. Plutselig skal ungdommen din reise på den første turen uten foreldre.

Ungdommen gleder seg. Du er bekymret.

Hva skal du si?

Hvordan gir man best slipp på små unger som plutselig er blitt så store? Skal vi pepre dem med gode råd og kondomer eller skal vi sende dem ut på dypt vann og krysse fingrene for at alt går bra?

Eva Sollie, relasjonsterapeut. Foto: Henriette Mordt / NRK

Eva Solli skjønner bekymringen.

– Det er viktig å kunne si til barna sine: Når du nå skal ut, er det skummelt for meg. At den voksne tar ansvar for sine følelser, slik at ungdommen kan slippe å tro at det er fordi mor eller far ikke har tillit til meg.

Relasjonsterapeuten sier at det kan være lurt å snakke med andre foreldre som har vært gjennom det samme et tidligere år.

1. Uansett hva som skjer, jeg vil alltid elske deg

Fortell barnet ditt at uansett hva det gjør eller føler kommer du til å være glad i det.

2. Det er aldri så galt at du ikke kan ringe hjem

Det er ikke sikkert jeg kan løse det for deg, men jeg kommer til å være her. Og det går alltid an å reise hjem.

3. Ta valg som er gode for deg

Be ungdommen din tenke gjennom situasjoner på forhånd, slik at hun sikrer seg med krisepenger, eller at han vet at han kan komme seg hjem til hotellet uavhengig av de andre.

4. Stol på følelsene dine, vennen min

Eva Solli sier at det kan være lurt å be førstereisungdommen om å sjekke med seg selv: Er dette riktig for meg? Går jeg på akkord med meg selv nå?

– Er det noe som kjennes feil, er det er noen gutter som er litt dodgy. Kjenn på den følelsen, stol på den og stikk. Ikke ta ansvar for de andres føleler. Er noe feil for deg, gå. Følelsene dine er der for å gi deg noen råd og noen valg.

5. Snakk med barna om alkohol

– Jeg tror ikke det er lurt å komme med absolutte regler om å ikke drikke før du er 18, for de kommer til å prøve. Men du kan godt si din mening. Det er noe helt annet.

6. Våg å snakke om sex

Signaliser til jentene at det er din kropp, det er du som bestemmer. Snakk med guttene også: Det er hun som bestemmer. Er du i tvil, spør henne.