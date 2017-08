19 ulveklager opp i rovviltnemndene

De to rovviltnemndene for Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark møtes onsdag for å behandle 19 klager på lisensfelling og skadefelling av ulv. 18 av klagene gjelder kvoten for lisensfelling, som de to nemndene har satt til 36 ulver i kommende sesong.