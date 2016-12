17-åring tiltalt for trusler mot Tybring-Gjedde

Frp-politiker Christian Tybring-Gjedde mottok truende telefoner og SMS-er fra 17-åringen Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Gutten skal, ifølge tiltalen, ha fremsatt trusler mot Tybring-Gjedde på telefon og per SMS som var egnet til å skape frykt. Han er også tiltalt for å ha kommet med trusler mot Unge Høyre. Han truet med at han skulle voldta flere av medlemmene, sabotere ungdomspartiets arbeid og bombe dem.

Ville skyte Oslo-byråd

I tiltalen heter det videre at han sendte SMS til en i Miljøpartiet De Grønne, der han truet med å skyte Oslo-byråd Lan Marie Nguyen Berg.

17-åringen sendte, ifølge tiltalen, også to eposter til Det Mosaiske Trossamfund, der han truet med å bombe synagogen i Oslo. Statsadvokaten mener at det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter siden uttalelsene var motivert av hans holdninger overfor det jødiske folk.

Truer med voldtekt

Til Feministisk Initiativ skrev han i en e-post han at han skulle voldta og drepe partimedlemmer. Han er også tiltalt for ved en rekke anledninger å ha truet folk med at han skal drepe dem og truet med at han var medlem av den ekstreme opprørsgruppen IS.

I tillegg har han ifølge tiltalen løyet om navn og bosted til flere polititjenestemenn og forårsaket en unødvendig brannutrykning.

Oslo tingrett har satt av fire dager til saken.