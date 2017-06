15-åringer siktet for voldtekt

To 15 år gamle gutter blir framstilt for varetekt i ettermiddag, siktet for voldtekt av en jente i Oslo. Guttene ble pågrepet natt til søndag og politiet vil fengsle dem på grunn av fare for bevisforspillelse. Ingen av forsvarerne vil kommentere saken til Nettavisen.