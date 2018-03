Vogntog dyttet personbil i 1,5 kilometer på E6

Stoppet for flere lovbrudd

En kvinne ble tatt av politiet for å kjøre mot rødt lys i formiddag, og det fikk følger for henne: Det viste seg at hun hadde såpass mange prikker fra før at hun måtte levere fra seg førerkortet. Bilen hun kjørte var ikke forsikret, så med de nye reglene for dagsbøter for uforsikrede biler og forelegg for kjøring mot rødt lys blir dette kostbart for kvinnen i 40-årene.