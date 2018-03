– Personbil ble dyttet 1,5 kilometer av vogntog på E6

Ifølge politiet har den kvinnelige bilføreren forklart at hennes bil ble påkjørt av et vogntog i det hun kjørte sydover på E6 i Sarpsborg. I bilen satt det også et barn.

Vogntoget skal ha skiftet felt på motorveien da ulykken skjedde.

– Bilen er trolig dyttet ca 1,5 kilometer før ferden har stanset, skriver politiets operasjonsleder på Twitter.

Lastebilen skal til slutt ha stanset i Eidettunnelen.

Øyenvitne: – Det så veldig rart ut

Et øyenvitne NRK har snakket med, sier at bilen sto på tvers mens den ble dyttet. Øyenvitnet kjørte forbi lastebilen inne i tunnellen, og sier at på det tidspunktet foregikk det hele i lav hastighet.

Han forteller også at foran lastebilen og personbilen kjørte det en annen personbil med varsellysene på.

– Jeg tror den bilen forsøkte å advarer andre. Det så veldig rart ut, sier øyevitnet, som forsøkte å varsle politiet, men ikke kom igjennom.

Lettere skader

Føreren av vogntoget, en person fra Ukraina, er pågrepet og blir fremstilt for blodprøver.

Kvinnen og barnet som satt i personbilen ble fraktet til Sykehuset Østfold for en sjekk, men ifølge politiet skal de ha kommet fra ulykken med lettere skader.