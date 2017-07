Viste sin støtte i Pride-paraden

– Vi må bare vise at vi er uenig i at det ikke skal flagges med regnbueflagg i Hobøl, sier Simonsen Dahl.

– Gøy i toget

Hun sitter i planutvalget i Hobøl kommune for Miljøpartiet De Grønne og gikk i toget sammen med sine partifeller. Sønnen har for andre året på rad gått i Pride-tog.

– Det var veldig gøy å gå i toget. Vi gikk for å vise vår støtte til de som er redde for å si at de liker noen av samme kjønn, sier 12-åringen til NRK.

Tidligere denne uka skrev NRK om ordføreren i Hobøl, Olav P. Breivik (H), som ikke ønsker å flagge med regnbueflagg i offentlige flaggstenger. Han mener det er gammeldags og at en slik markering kan virke stigmatiserende.

I Oslo var det i dag folkefest i gatene.

Ønsker regnbueflagg

Temaet dukket opp da leder av Hobøl Ap, Håvard Abotnes Osflaten, oppfordret alle kommunene i Indre Østfold til å flagge. Dette har flere i kommunen reagert på. Også Simonsen Dahl.

– Jeg tenker at debatten i seg selv viser hvor viktig det er å vise solidaritet ved å flagge med Pride-flagg. I tillegg mener jeg det er viktig at ikke bare de som er homofile og transepersoner engasjerer seg i saken, sier hun.

Også sønnen har en klar mening i saken.

– Heis regnbueflagget, sier han bestemt.