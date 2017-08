Vil vite hvor søppelet på Rauer kommer fra

I løpet av helgas strandryddeaksjon på militærøya Rauer utenfor Fredrikstad, deltok nærmere 100 frivillige for å plukke søppel. Det spesielle med aksjonen er at søpla som ble samlet inn også skal analyseres.

Med denne maskinen kan man teste hva søppelet er laget av. Den kan blant annet skille mellom hundre typer plast. Foto: Basel Adham Kherallah / NRK

– Det er viktig å forstå hva vi finner for å kunne gi tilbakemeldinger til de som bidrar til den marine forsøplingen. Det trengs et stort løft blant annet i næringslivet for å få fokus på at produktene deres bidrar til forsøpling, sier daglig leder i Mepex, Frode Syversen.

Det var de som er ansvarlige for analysen.

Daglig leder i Mepex, Frode Syversen, var en av dem som tok initiativet til å analysere søppelet på Rauer. Foto: Basel Adham Kherallah / NRK

Kystlotteriet og Passion for Ocean dro i gang aksjonen med støtte fra Hold Norge Rent, Mepex og Miljødirektoratet.

Et kartleggingsprosjekt

Miljødirektoratet har bevilget rundt 60 millioner til tiltak mot marin forsøpling. Strandryddeaksjonen på Rauer er den første av fem større strandryddeaksjoner hvor søppelet skal kartlegges.

Prosjektleder i Hold Norge Rent, Malin Jacob, forteller at det er viktig å analysere avfallet.

– Det forteller oss om kilder, hvor det kommer fra og hvem som er ansvarlig for avfallet som kommer på avveie. Og da kan man begynne å gå direkte inn på de forskjellige næringene og oss som enkeltpersoner, sier Jacob.

– Hvilket søppel finner vi mest av og hvor skal vi sette inn tiltakene for å stanse at det kommer hit? spør Malin Jacob, prosjektleder i Hold Norge Rent. Foto: Basel Adham Kherallah / NRK

Når de har funnet ut mer om avfallet, er det opp til myndighetene å sette inn tiltak.

– Man må jobbe med internasjonale avtaler for å redusere plastbruken, sier Jacob.

Helgas ryddeaksjon på Rauer, var den første på mange år.

– Det har bare vært én ryddeaksjon her siden 1999, på et belte langs stranda. Det beltet, på 400 meter, skal vi også gå gjennom i år for å se hvor mye som har kommet på ett år. Ellers er alt her urørt, sier Sten Helberg, seniorrådgiver i Kystlotteriet.

Mål om å gjøre øya helt ren

Daglig leder i Mepex, Frode Syversen, synes det at det er lenge siden sist noen ryddet på øya, gjør det enda mer spennende å komme dit.

– Det som gjør det veldig unikt og spennende å komme hit, er å se plast som har samlet seg her over flere år. Det ligger under steiner og stokker, og brytes ikke ned, sier Syversen.

Jacob i Hold Norge Rent ble overrasket over mengden sko og store ting som ble funnet.

– Det er større mengder enn det vi pleier å finne i Oslofjorden, sier hun.

I løpet av helga ble det plukket 25 kubikkmeter med søppel. Ifølge Helberg i Kystlotteriet er det vanvittig mye forskjellig de har funnet.

100 frivillige møtte opp for å plukke søppel. Foto: Basel Adham Kherallah / NRK

– Det er alt du kan tenke deg som vi bruker og kaster, sier han.

Han forteller at de har som mål å gjøre øya helt ren over tid.

– Fra å være den mest forsøplede øya i Oslofjorden, så håper vi at vi kan få til et samarbeid og at vi kan gjøre den til den reneste øya, sier Helberg.