Vegvesenet snur – svensk brøytebilsjåfør slipper forelegg

Saken har gitt Vegvesenet mange syrlige kommentarer på sosiale medier etter at den ble kjent i går.

En svensk brøytebil på jobb hadde kjørt over Svinesundsbrua og blitt stanset av Vegvesenet på norsk side for teknisk kontroll. Der ble det avdekket av bilen var 4,7 tonn for tung og hadde et over fire meter bredt skjær som det skulle vært søkt dispensasjon for å kjøre i Norge med.

I tillegg manglet bilen bombrikke for å betale bompenger ved passering av Svinesund.

Nå snur Vegvesenet og frafaller gebyrene, skriver de en melding til NRK.

– Brøytebilsjåfører har behov for å krysse grensen når de brøyter Svinesundsbroen, og denne bilen skulle ikke vært stoppet for kontroll. Vi har derfor besluttet å frafalle forelegget som sjåføren ble ilagt, sier Bodil Rønning Dreyer, som er direktør for trafikant og kjøretøy i Statens vegvesen.

Brøytebiler har høy prioritet

Hun legger til at E6 over Svinesund er svært trafikkert, og godt vintervedlikehold av denne veien har meget høy prioritet både i Norge og Sverige.

Bodil Rønning Dreyer, som er direktør for trafikant og kjøretøy i Statens vegvesen, mener det var feil å stanse den svenske brøytebilen for kontroll. Foto: Knut Opeide / Vegdirektoratet

– Forelegget ble ilagt fordi brøytebilen ikke hadde dispensasjon fra kravene til maksimal vekt og bredde. Vi vil med det første ta kontakt med Trafikverket i Sverige for å sikre at vi har en felles forståelse for regelverket og nødvendige dispensasjoner for denne type kjøretøy, sier Dreyer.

Tidligere i dag la Statens vegvesen ut denne meldingen om saken.

Det skal være første gang en svensk brøytebil i arbeid er stanset i kontroll på norsk side av Svinesund og ikke har fått lov til å kjøre videre.

Ikke behov for dispensasjon i Sverige

I den svenske Transportstyrelsen får NRK opplyst at det i Sverige ikke er behov for noen dispensasjon for å kjøre med et bredt skjær for brøytebiler.

– Et slik krav finnes ikke i Sverige. Det er unntak fra regelen for maksimal bredde for kjøretøyer på veivedlikehold som er nedfelt i loven, skriver pressesjef Mikael Andersson i en e-post.

Det betyr at det er greit for norske brøytebiler å ta turen over Svinesundsbrua til Sverige for så å snu og komme tilbake til eget land og brøyteområde.

I Norge må altså hvert enkelt firma søke dispensasjon fra bredderegelen på maksimalt 2,55 meter bredde på kjøretøy. Skjæret på den aktuelle brøytebilen var to meter bredere enn dette.