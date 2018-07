– Jeg tør ikke tenke på hvordan det kunne gått hvis jeg ikke var der. De andre gangene vi har oppdaget svimerker på bordet har vi ikke skjønt hvor de kom fra, sier Kristoffer Skjønhaug Reinertsen.

I en video han har delt på Facebook viser han hvordan solen, reflektert gjennom en vase, begynner å svi stuebordet så røyken stiger opp.

Videoen sprer seg nå som ild i tørt gress og har i skrivende stund blitt sett over 350.000 ganger. 4000 personer har delt videoen videre.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

– Tok bare sekunder

Det var kona Heidi som hadde plassert vasen på bordet hjemme i boligen på Gressvik i Fredrikstad.

– Jeg syns det er en fin vase, så jeg liker å ha den på bordet. Det var bare tilfeldig at mannen min satt i sofaen og så at det begynte å brenne, forteller hun.

Etter at det begynte å ryke fra stuebordet den første gangen, ville Kristoffer teste hvor fort det gikk før varmen begynte å utvikle seg.

Han fjernet derfor vasen en liten stund, før han plasserte den tilbake på bordet.

– Det tok bare sekunder fra solen traff vasen til det røyk fra bordet! skriver han på Facebook.

Heidi har i ettertid fått vite at det fulgte en advarsel med vasen som forklarte at det var fare for varmeutvikling dersom den stod i solen.

– Men den advarselen er det nok ikke mange som tar vare på. Jeg tenker det er greit at folk er klar over at dette kan skje dersom vasen står fremme, forteller hun.

Ber folk plassere vasene unna sollys

– Vi har ikke mye erfaring med slike branner, men det er ikke stor forskjell på dette og for eksempel glasskår som ligger i skogen, sier leder for forebyggende avdeling i Sarpsborg brannvesen Lars Erik Gutubakken.

Grunnen til at det begynner å ryke, er at vasen blir som et forstørrelsesglass som forsterker strålene fra sola. Gutubakken mener folk bør la være å plassere vasene sine midt i solsteken.

Lars Erik Gutubakken i Sarpsborg brannvesen vil ikke skremme folk unødvendig, men sier folk ikke bør plassere vaser midt i sollyset. Foto: Sara Vilde Solås/NRK

– Dette er konsentrert lys som kan oppstå over alt, og det er lurt at folk følger litt med. Samtidig er det ikke noe poeng å skremme folk unødvendig med dette, sier han.

Familien Skjønhaug Reinertsen har blitt mer forsiktig med hvor de plasserer vasen etter hendelsen.

– Det er skremmende. Ting står jo rundt over alt, og man tenker ikke over at den minste lille ting kan reflektere lys så sterkt, sier Kristoffer.