– De to arbeiderne er sendt til Sykehuset Østfold på Kalnes. De var oppegående da de ble sendt avgårde, sier politets innsatsleder på stedet, Aina Mykland, til NRK.

Like før klokka 09.00 fredag morgen skrev brannvesenet på Twitter at de var på vei til en arbeidsulykke i Borregaardsveien i Sarpsborg.

To personer utførte arbeid på taket på en av bygningene til Borregaard da de ble utsatt for den giftige gassen svoveldioksyd. Svoveldioksid er en fargeløs gass som dannes ved at svovel brenner.

Politiet etterforsker

Det skal ikke være snakk om en lekkasje på Borregaard.

– Det skal ha vært et kontrollert utslipp, sier politiets operasjonsleder, Ingar Signebøen.

Helsetilstanden til de to arbeiderne er ukjent.

– Vi etterforsker om det har vært en misforståelse i forhold til når arbeidet skulle utføres og når gassen skulle slippes ut, sier Signebøen.

Skrevet ut fra sykehuset

De to involverte arbeiderne har vært til observasjon på sykehuset. Fredag formiddag opplyser Sykehuset Østfold de er skrevet ut.