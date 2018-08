Bane Nor innrømmer dårlig jobb

Bane Nor gjorde en for dårlig jobb med å sjekke Østfoldbanen etter sommerens vedlikeholdsarbeid. Det sier Gorm Frimanslund, konsernsjef i Bane Nor. Etter et møte med samferdselsministeren i dag forsikret han at dette ikke skal skje neste sommer.

De reisende har også fått for dårlig informasjon om forsinkelser og endringer på tog. Dette skal bli bedre sier Frimanslund.