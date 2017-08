Ulv kom seg ut av saueinnhegning i Rakkestad

Ulven rotet seg inn på et beite og ble fanget innenfor strømgjerdene i saueinnhegningen i Degernes tirsdag kveld. Fylkesmannen ga deretter ordre om at innhegningen skulle holdes åpen slik at ulven skulle kunne komme seg ut.

Det har den gjort i løpet av natta, bekrefter rovviltansvarlig Ida Glemminge i Statens Naturoppsyn (SNO) i Østfold.

– Jeg var på stedet tidligere i dag, og vi i SNO har undersøkt situasjonen. Ulven er ikke i den innhegningen lengre, sier hun til NTB onsdag kveld.

Usikkert hvor den er

Videre opplyser hun at ingen flere sauer ble tatt i mellomtiden. Hvorvidt den vil ta flere sau i området i fremtiden, er imidlertid mer usikkert.

– Vi vet ikke noe om hvor den er nå, så den kan dukke opp hvor som helst. Den kan bli sett, eller det kan dukke opp nye skader. Det er ikke noe ulverevir her, så dette er et ungdyr som kan bevege seg over store områder, sier Glemminge.

PÅ FRIFOT: Hva som skjer videre med ulven er nå opp til Fylkesmannen i Østfold å avgjøre. Foto: Petter Larsson/NRK

Fellingsavslag

Hva som skjer videre med ulven, er opp til Fylkesmannen i Østfold å avgjøre. Fylkesmannen besluttet onsdag ettermiddag å gi avslag på en søknad om skadefellingstillatelse på ulven fra Østfold Sau og Geit. En tilsvarende søknad har kommet fra Østfold Bondelag, men er foreløpig ikke behandlet.

– Kriteriene for skadefelling er at det skal være et akutt og pågående skadepotensial. I tillegg er dette i ulvesonen. Da må vi spørre oss: Er disse angrepene verre enn det som er påregnelig innenfor ulvesonen? Konklusjonen er at det vi har sett til nå ikke er det, sier Karsten Butenschøn, miljøverndirektør hos Fylkesmannen i Østfold, til NTB.

Han legger til at de i denne vurderingen også tok høyde for at dette kan være samme ulv som har vært i Halden for litt over en uke siden, uten at det endret konklusjonen.