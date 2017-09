Uenighet om ansiktsdekkende plagg

Fylkesordfører Ole Haabeth fra Arbeiderpartiet vil ikke ha et nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende hodeplagg i barnehager og utdanningsinstitusjoner. Fylkeskommunen skal si sin mening til et forslag fra Kunnskapsdepartemenetet om et slikt forbud. Høyre på sin side ønsker et slikt forbud.