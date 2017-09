Få klager på vannscooter

Kystverket kommer til å anbefale at vannscootere omfattes av samme regelverk som vanlig småbåttrafikk. Erfaringene etter første sesong, uten særregler for vannscooter, er så gode, at det vil være unødvendig å gjeninnføre restriksjoner for alle. Kystverket oppfordrer kommuner som ønsker særregler for vannscooter fra neste sommer til å tenke seg grundig om.