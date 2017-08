Fengsel for ulovlig gevær



En mann i slutten av 50-årene er dømt til fengsel i 16 dager, etter at politiet fant et salonggevær med avsaget løp hjemme hos mannen i fjor sommer. Politiet rykket ut til boligen i Fredrikstad, etter melding om at det ble truet med kniv der. Mannen erkjente ikke straffskyld da saken var var oppe for tingretten. Retten kom likevel fram til at mannen oppbevarte våpen uten tillatelse.