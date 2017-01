Torry Pedersen går av som sjef

Fredrikstad-mannen Torry Pedersen (59) går av som sjefredaktør i VG. Nyheten ble annonsert under et ekstraordinært allmøte i VG i dag. Gard Steiro (40), tidligere redaktør i Bergens Tidende og nyhetsredaktør i VG, tar over, mens Pedersen blir styreleder i Aftenposten.