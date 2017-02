Skinnarland har fungert i stillingen siden oktober i fjor da generalinspektør Per-Egil Rygg døde. Hun er Luftforsvarets første kvinnelige sjef.

– ​Jeg er først og fremst veldig takknemlig for tilliten som er vist meg. Det er en historisk dag for Luftforsvaret og som leder synes jeg det er viktig for utviklingen i Forsvaret. Det er stas å få lov til å være den som bryter den barrieren, sier Skinnarland til NRK.

Hun ble også historisk i fjor, da hun ble innsatt som stabssjef for Luftforsvaret på Rygge.

Bryter en langvarig tradisjon

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen talte under innsettelsen av Tonje Skinnarland. Foto: Birger Kjølberg/NRK

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen poengterte under innsettelsen at Skinnarland har med seg bred erfaring og kompetanse inn i jobben.

– Hun har gått gradene og har blant annet erfaring fra de operative hovedkvarterene.

49 år gamle Skinnarland har også lang erfaring fra kontroll- og varslingstjenesten i Luftforsvaret.

– Det er de som overvåker luftrommet og kontrollerer kampfly og luftvern. Jeg har hatt en profesjon som gjør at jeg har et helhetlig fokus på Luftforsvaret. Jeg tror at det er en av mine styrker inn i den jobben jeg nå skal gjøre, sier hun.

Hun er også den første uten erfaring som pilot til å bli øverste sjef i Luftforsvaret. Skinnarland sier det nå er en langvarig tradisjon som nå er brutt.

– Det er nok en tradisjon som er basert på at det er flyoperativ aktivitet som er kjernen i Luftforsvaret. Det er en tradisjon som nå er brutt. Men det betyr ikke at jeg har mindre fokus på det flyoperative. Uten den erfaringen selv, må jeg heller lene meg mer på det apparatet vi har for å håndtere den virksomheten, sier hun.

Tonje Skinnarland er den første kvinnelige sjefen for Luftforsvaret. Her fra forsvarssjefens årlige statusoppdatering i Oslo Militære Samfund. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– Verdens mest moderne

Skinnarland mener den nye langtidsplanen som er vedtatt innebærer en formidabel satsing og at fremtiden til Luftforsvaret er lys.

– Vi er i en omfattende omstilling og om noen få år kommer vi til å ha byttet ut omtrent alle fly- og bakkesystemene vi har. Vi vil da ha et av verdens mest moderne luftforsvar, forteller hun.

Luftforsvarets ledelse skal fremdeles ha base på Rygge flystasjon i Østfold, men Skinnarland avslo i dag å kommentere fremtiden til Forsvaret på Rygge.

– Jeg vil ikke komme inn på noen detaljer i dette i dag. Men langtidsplanen har pekt på at Rygge kommer til å bli sentral i fremtidens Luftforsvar, var alt hun ville si.