To kommuner må velge ny ordfører

– Det er litt vemodig å ikke få fullføre byggingen av nye Moss.

Mosseordfører Tage Pettersen må overlate ledelsen av kommunesammenslåing med Rygge til en annen, for han er valgt inn på Stortinget for Høyre.

– Det å få lov til å påvirke Østfold sine muligheter i nasjonalforsamlingen synes jeg faktisk er så viktig at jeg takket ja til å stå på andreplassen, sier han.

Høyre i samtaler med Ap

Allerede tirsdag morgen starter samtalene for å finne en ny ordfører i Moss. Pettersen bekrefter at det har vært samtaler mellom Høyre og Arbeiderpartiet. Sammen med Frp har de laget en felles handlingsplan.

– Jeg er opptatt av at de siste to årene på vei inn i nye Moss sammen med Rygge, så er det viktig for kommune og den nye kommune at vi fokuserer på kontinuitet.

Han mener det er viktig å legge partipolitikk og ideologisk uenighet til side for å gå inn i en nye kommunen med mest mulig ensartet politikk og fokus.

Fra Trøgstad til tinget

Også Trøgstadordfører Ole André Myhrvold må droppe arbeidet med kommunesammenslåing til fordel for Stortinget.

Trøgstad skal bli en del av en stor kommune i indre Østfold sammen med Askim, Eidsberg, Hobøl og Spydeberg.

Men i motsetning til Pettersen har Myhrvold stemt mot kommunesammenslåing.

På Stortinget har han flere samferdselssaker i Østfold han ønsker å ta opp.

– Det er å sørge for gode rammebetingelser for Rygge lufthavn, sørge for ferdig dobbeltsport il svenskgrensa og sikre at østre linje får en planfri påkobling til det nye dobbeltsporet.