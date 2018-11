Tiltalt for å ha flådd ryggen av mann

Det var på formiddagen i januar i år at den 24 år gamle mannen skal ha skåret en annen mann med kniv.

Med kniven skar mannen rundt 10x10 cm og 30x25cm hud av ryggen og flanken til offeret.

Den fornærmede måtte i etterkant gjennomgå hudtransplantasjon, og ifølge tiltaleteksten fikk han skjemmende arr som følge av hendelsen.

Traumatisk opplevelse

Bistandsadvokat Hilde Jæger forteller at det har vært en krevende tid for hennes klient siden hendelsen. Foto: Ina-Kristin Lindin / NRK

– Dette har gått særdeles dypt inn på ham. Dette har vært en stor påkjenning, sier bistandsadvokat Hilde Jæger.

Hun forteller at han har hatt det svært tøft etter hendelsen. Han skal ha vært ute av arbeid i ti måneder og har vansker med å delta sosialt slik han gjorde før.

– Han sliter med angst og frykt. Han opplevde det som traumatisk, forteller Jæger.

Hun vil ikke kommentere relasjonen mellom tiltalte og hennes klient.

Flere lovbrudd

Mannen i 20 årene er også tiltalt for en rekke andre lovbrudd.

I desember i fjor skal han ha dyttet en sykepleier og en lege på Sykehuset Østfold. I etterkant av dette skal han også ha sparket etter to politibetjenter under et forsøk på å komme seg fri.

I tiltalen kommer det frem at mannen ved flere anledninger har vært i besittelse av og brukt mindre mengder kokain, heroin, hasj og GHB.

Mannen er også tiltalt for å ha stjålet 900 kroner fra kassen i en pizzarestaurant i Fredrikstad.

I tiltalebeslutningen er det påstand om erstatning på minst 100.000 kroner til offeret av flåingen.