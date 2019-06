Terroriserte naboer i flere år – nå er han dømt

Flest «utro» politikere i Frp og Venstre: – Dette vil vi unngå

146 kommunestyrerepresentanter hoppet av fra Frp og Venstre den siste valgperioden. Det betyr at én av ti folkevalgte i de to partiene har forlatt partiet de ble valgt inn for. – Vi vil jobbe aktivt for å hindre at dette skjer, sier partisekretærene.