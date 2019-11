Systembolaget vil senke prisen på den billigste ølen

I dag koster den billigste 0,33-boksen med øl 8 kroner og 40 øre på Systembolaget, som er den svenske versjonen av Vinmonopolet.

Nå vil alkoholmonopolet senke prisen ytterligere. I løpet av 2020 er målet å lansere to nye ølbokser i det faste utvalget som skal koste 6,90 kroner, ifølge bransjesiden Beernews.se.

– Hvert år sender vi ut en lanseringsplan til alle leverandører, og det er startskuddet for en dialog rundt hva vi synes mangler på det svenske markedet. Nå venter vi på et innspill fra leverandørene om hvilke tanker de har, sier Systembolagets pressesjef Lennart Agén til SVT.

Begrense handel

Det er derfor ikke hogget i stein hva prisen kommer til å være, eller alkoholprosenten.

– Hvem vet hvor det kommer til å lande, men prisen kommer definitivt til å være under 8,40 kroner, sier Agén.

Et av målene er å begrense grensehandelen med Danmark og Tyskland. Der selges øl ofte til en billigere pris, helt ned i 3-4 kroner, men av private aktører som ikke har det samme samfunnsansvaret som Systembolaget skal ha i Sverige.

Bryggeri- og drikkevareforeningen i Norge er kritisk.

– Dette er ikke bra for noen, verken for oss i Norge der det fører til økt grensehandel eller for svenske bryggerier der det fører til økt prispress, sier kommunikasjonssjef Hege Ramseng til NRK.

Hege Ramseng i Bryggeri- og Drikkevareforeningen er kritisk til at svenskene ønsker å senke prisene på øl. Foto: Bryggeri- og Drikkevareforeningen

Hun er bekymret for sine svenske kolleger.

– Det er ikke mulig å matche det prisnivået. De kan jo nærmest ikke selge vann til den prisen, sier Ramseng.

Lederen for Sveriges Oberoende Bryggerier mener dette også går utover Systembolagets samfunnsansvar.

– Systembolaget sier at de verner om folkehelsen gjennom dyre reklamekampanjer og subjektive debattartikler. Å da etterspørre øl for 6,90 er dobbeltmoral. Det er den billigste alkoholen som skader folkehelsen mest, sier Johan Håkansson til Beernews.

Koster samfunnet 103 milliarder

Nylig viste en ny rapport som Systembolaget har bestilt at alkoholkonsumet koster det svenske samfunnet 103 milliarder hvert eneste år.

Blant annet er 660.000 av alle sykehusopphold og 625.000 sykedager i året som følge av alkohol. Studien er gjennomført av analysebyrået Rambøll.

Det er ifølge Systembolaget ikke aktuelt med en generell senking av prisene på sterkøl – som i Sverige er all øl som har mer enn 3,5 prosent alkohol. Totalt koster 19 øl under ti kroner på Systembolaget.

Harald J. Andersen i Virke Handel tror billigere øl i Sverige fører til økt grensehandel. Foto: Stian Schioldborg/Magenta Studios

– Må ta grep

Ifølge Virke Handel taper Norge rundt 12.000 arbeidsplasser og 7,8 milliarder i verdiskapning på grunn av grensehandelen. Direktør Harald J. Andersen synes det er interessant at Sverige tar grep for å verne hjemmemarkedet.

– Hvis norske politikere nå ikke tar grep for å få et mer fornuftig avgiftsnivå vil vi miste norske arbeidsplasser, verdiskapning og all kontroll på hvor mye sukker, alkohol og tobakk vi konsumerer, sier han.