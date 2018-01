Munir Barkho og kona Charlet sitter i hjemmet sitt i Fredrikstad og leser dommen fra tingretten. Den slår fast at de begge må i fengsel i 60 dager for å løyet om hvor de kom fra, til tross for at de har mindre barn.

– Jeg var redd for å bli sendt tilbake til Syria, sier Munir.

Derfor oppga han og kona falsk nasjonalitet da de kom til Norge. Som kristne følte de seg utrygge i Syria allerede da, flere år før krigen brøt ut i landet. Men norske myndigheter ville ikke gitt dem opphold.

I nabolandet Irak var det allerede krig, og det var større sjanse for å få opphold dersom de opplyste at de kom derfra.

Tingrettsdommen slår fast at det av allmennpreventive grunner er særlig viktig å reagere strengt mot asylsøknader basert på falske opplysninger.

Politiadvokat John Skarpeid sier det er behov for å reagere kraftig på falske grunnlag for å søke om asyl. Foto: Shemsi Bunjaku / NRK

– Det må gis et skikkelig signal om at dette ikke er akseptabelt, sier politiadvokat John Skarpeid i Øst politidistrikt, som har ført saken mot Munir og seks andre.

Må søke på nytt

UDI krever at asylsøkere som avsløres i løgn om egen nasjonalitet og identifikasjon må søke om asyl på nytt, i tillegg til at de blir dømt. Dersom de allerede har fått statsborgerskap, vil dette bli fratatt dem og de må starte søkeprosessen helt på nytt.

Slik situasjonen er i Syria nå, vil syrere få innvilget opphold med sin ekte identitet, når denne har blitt verifisert av norske myndigheter. Alle de sju dømte syrerne har nå fått opphold på rett grunnlag, men bare for ett år av gangen, mot vanlig tre år.

Bare den siste måneden er sju syrere bosatt i Østfold dømt til fengsel eller samfunnsstraff for å ha oppgitt at de var irakere da de kom til Norge.

UDI bekrefter at de til sammen har hatt 100 slike iraker/syrer-saker de siste årene.

Politiet sier de har fokus på å avklare denne typen identitetsløgner.

– Dette er noe vi har vært bevisste på lenge. Akkurat nå er det mange som vil utgi seg for å være syrere, uten å være det. For ti år siden oppga syrere at de var irakere. Da misbrukes asylordningen. Vi må gi asyl til de som trenger det, sier Skarpeid.

Dommen fra Fredrikstad tingretts slår fast at Munir må sone 60 dager i fengsel for å ha sagt at han kom fra Irak, mens han egentlig er syrer. Foto: Shemsi Bunjaku / NRK

Først i 2014 oppga Munir riktig identitet til norske myndigheter. Noen av de sju dømte syrerne valgte selv å fortelle myndighetene at de hadde løyet, mens resten ble avslørt av politiet.

Var lei av å lyve

En annen av de dømte syrerne søkte først asyl i Tyskland med korrekt identitet og fikk avslag. I dommen mot han står det at han fikk en anbefaling om å søke utenfor Tyskland med uriktige identitetsopplysninger.

Det gjorde han i 2002, og han sa da at han var fra Irak. Han opprettholdt sin falske forklaring helt til 2015. I retten kom det fram at de falske dokumentene, et irakisk pass, et irakisk statsborgerbevis og et id-kort, var kjøpt for 10.000 kroner og laget i Syria.

Den ene av de sju, en kvinne på 73 år, forklarte i retten at hun var lei av å lyve for norske myndigheter.

Alle har tilstått at de løy om identiteten sin.