Svært travel helg for politiet

I Askim, Moss, Fredrikstad og på Hvaler måtte politiet pågripe, vise bort eller ta hånd om litt for festglad ungdom.

Fyll, vold og spetakkel i Ørje

Politiet lister opp flere hendelser knyttet til helgas gummibåtfestival i Ørje enn til Gatebil på Rudskogen – som samlet et langt større publikum.

Litt før klokken tre ble to menn anmeldt for urinering på offentlig sted i Ørje sentrum. Da hadde allerede letingen etter en voldelig mann pågått i en drøy time. En person hadde blitt slått ned ved Ørje kanal i 0130-tiden. Gjerningsmannen var i natt ikke kjent, men politiet opplyser at de skal snakke med flere vitner til hendelsen.

Sent lørdag kveld måtte politiet vise bort flere ungdommer fra Ørje sentrum på grunn av dårlig oppførsel.

En beruset jollefører i Ørje kanal ble også tatt på land, og blåseprøven viste en promille på hele 2,4.

På Gatebil handlet det meste om promillekjøring. En kvinne i 20-årene fra Larvik og en mann i 20-årene fra Follo blåste i politiets ballonger til henholdsvis 1,7 og 1,4 i promille.

Begge er anmeldt og begge ble fratatt førerkortet på stedet. En beruset mann i 20-årene ble også pågrepet på grunn av ordensforstyrrelser på Gatebil.