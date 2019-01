Super-supporter prøver å flytte fotballkamp for å rekke familiebryllup

– Det er nesten umulig å rekke både kampen og bryllupet. Da må jeg ha helikopter, og likevel kommer jeg sent i bryllupet, sier Roy Kenneth «Hjælmen» Nilsbakken.

De siste 18 årene har 37-åringen stått på tribunen under absolutt alle kampene til fotballaget Moss FK. Ofte med anleggshjelm på hodet – derav kallenavnet «Hjælmen».

BER OM FLYTTING: Roy Kenneth «Hjælmen» Nilsbakken. Foto: Privat

9. juni i år ser det ut til å bli den kanskje tøffeste kollisjonen på de mer enn 500 kampene til nå.

Da gifter nemlig lillebror Marius seg mens Moss spiller borte.

Ga broren beskjed

I et alvorlig ment forsøk på å få kampen flyttet, har Nilsbakken skrevet et åpent Facebook-innlegg til Norges Fotballforbund. Han ber dem flytte kampen – eller skaffe helikopter.

Han er beredt på å droppe bryllupet om ikke bønnen blir hørt.

Faksimile fra Facebook

– Jeg ga beskjed til broren min om at de burde ta bryllupet i oktober eller november, ellers kunne jeg kanskje ikke være med, sier Nilsbakken, som egentlig skal være toastmaster under middagen.

Stakk fra egen konfirmasjon

Lillebror Marius følger også Moss tett, og har gode forutsetninger for å forstå dilemmaet.

– I konfirmasjonen min dro Roy Kenneth og jeg tidlig for å rekke en bortekamp mot Skeid i Oslo. Vi vant, sier han.

Han er imidlertid ikke ivrig nok til å flytte bryllupet, som har vært planlagt i halvannet år. Hvis ikke broren dukker opp, forventer Marius en ekstra dyr bryllupsgave som plaster på såret.

– Det vil vel bli den rareste grunnen til å flytte en kamp, men vi krysser fingrene, sier han.

Åpner for å flytte

På Facebook har også generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges fotballforbund engasjert seg. Han er selv fra Moss, og skriver med glimt i øyet at tidspunktet for bryllupet er en skandale. Han sier det er opp til de to involverte klubbene å ta initiativ dersom kampen skal flyttes.

De neste dagene og ukene skal klubbene i 2. divisjon diskutere detaljene i terminlista. Byåsen-trener Erik Selnes bidrar gjerne, men sier det er mange hensyn å ta.

– Vi kan ikke spille samme dag som damelaget i klubben. Vi eier heller ikke banen vi spiller på, og kan ikke velge hvilket som helst tidspunkt. Men vi hjelper gjerne om det lar seg gjøre i helheten, sier Selnes.

Treneren mener trofaste supportere som «Hjælmen» fortjener å bli hørt, selv om grunnen er spesiell.

– Det å ha sånne supportere er så langt fra vår virkelighet som det er mulig. Det er viktig å ta vare på sånne figurer, sier Selnes.

MFK-leder Thomas Thorkildsen er også positiv til å endre kampdato.

– Jeg tror ikke det har så stor betydning for oss om kampen spilles 8. eller 9. juni, sier Thorkildsen til Moss Avis.

Nilsbakken sier han har fått mange positive tilbakemeldinger etter Facebook-innlegget.

– Mange medsupportere sier de skjønner dette. Det er viktig at ikke det jeg driver med er helt vanvidd. Broren min får også mye tyn, og det synes jeg er deilig, sier «Hjælmen».