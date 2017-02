Nektet for å ha kjørt bil av veien

En svenskregistrert bil kjørte av veien og fikk store skader på E6 ved Halmstad i natt. Politiet ble møtt av to svenske menn i bilen, som begge nektet for å kjørt. Svenskene hadde ikke gyldig førerkort. Ingen av dem var skadet, men begge fremsto som ruspåvirket. De ble fremstilt for prøver på legevakta. I bilen lå det mange gjenstander som svenskene ikke kunne gjøre redefor. Begge ble pågrepet og satt i varetekt.