Stor pågang av bekymrede pasienter

En fastlege i Sarpsborg ble i april dømt for grovt bedrageri av 7,3 millioner kroner fra Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Det kom også frem at legen har fått refusjon for konsultasjoner som ikke hadde funnet sted, og at han dessuten har ført inn uriktig helseinformasjon i journaler.

Legen har anket dommen, men tilbake sitter mange bekymrede pasienter. Kommuneoverlege i Sarpsborg, Grete Vidar, forstår at folk reagerer.

– Jeg forstår at man blir urolig av opplysningene som har kommet fra politiet. Jeg vil imidlertid understreke at dette ikke er en rettskraftig dom. Sarpsborg kommune er heller ikke kjent med omfanget av eventuelle feil i journalene. Jeg vil si til folk at de må ta det litt med ro og ta en prat med sin nye fastlege hvis de for eksempel skal søke forsikringer.

Fastlegen skal ifølge politiet ha oppført feil helseinformasjon i journalene.

– Legen har krav på rettssikkerhet

Kommuneoverlegen har hatt hektiske dager etter at politiet rådet tidligere pasienter til å sjekke sin journal for eventuelle feil.

– Dette er en vanskelig sak å håndtere. Det er en dom som ikke er rettskraftig og legen har krav på rettssikkerhet. Samtidig har vi ansvaret for fastlegeordningen i kommunen. Vi ønsker at befolkningen skal få god informasjon og vi ønsker at våre fastleger skal ha gode og forutsigbare arbeidsforhold.

Pasientene er ikke blitt varslet

Kommuneoverlegen bekrefter at dette er en vanskelig sak for kommunen, men sier samtidig at pasientene kan kreve informasjon slettet.

– Det er etter lovverket mulig å rette en journal. Men det er problematisk å rette opp alle sider ved det, for informasjon fra pasientene vil være den eneste kilden til rettingene. Det kan gjøre at noen fastleger vil synes det er vanskelig, sier Vidar.

Her kan det i verste fall oppstå dissens om hva som er riktig?

– Ja. Og etter lovverket skal saken da tas til fylkeslegen.

Det er mange som ikke vet hvilken fastlege dette gjelder, er de som har vært pasienter av denne fastlegen blitt orientert?

– Så vidt jeg vet, har de ikke fått noen egen orientering om dette. Det er HELFO som administrerer fastlegenes lister.