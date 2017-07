Stenger badeplass i Fredrikstad

Fredrikstad kommune stenger Vispen badeplass fra og med i dag på grunn av svært høye verdier på badevannsprøver som er analysert og levert til kommunen. Badevannsprøver som ble tatt i Vispen på tirsdag viste 45.000 termotolerante koliforme bakterier. Tallet bør være under 100 for god vannkvalitet. Forrige prøve for to uker siden viste ikke noe unormalt, og kommunen vet ikke hva den kraftige økningen skyldes.