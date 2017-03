Foreslår lisensjakt på ulv

Rådmannen i Våler foreslår at det skal åpnes for lisensjatk på ulv i kommunen. Det kommer frem av rådmannens instilling til formannskapet i Våler. Ifølge rådmannen er det stor sannsynlighet for yngling i deres område i 2017, og at man dermed må forberede seg på en periode med mange dyr.