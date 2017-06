– Det begynte med at hun utfordret meg til noe som ikke så mange andre har gjort, og da ble det til sparkesykkeltur fra Bergen til Oslo, sier pappa Ivar.

Framkomstmiddelet er en stålramme med hjul foran bak og brett man står på og sparker.

Klare for å sparke fra Bergen til Oslo. Etter noen mil angret Maria litt. Foto: Privat

– Turen har gått over all forventning spør du meg, men jeg er ikke sikker på om Maria er helt enig. Vi har hatt en kjempetur med masse fin natur. Da vi nærmet oss Vøringsfossen måtte vi få hjelp gjennom tunnelen av noen familiemedlemmer fordi omkjøringen var stengt.

Datter Maria er ikke like soleklar på at det går greit.

– Nei, det gjør det ikke! Vi har litt forskjellig oppfatning. Det er forferdelig, jeg har vondt fra jeg står opp om morgenen til jeg legger meg om kvelden. Jeg har vondt i hele kroppen, spesielt bena. Men også i skuldre, for vi bærer på baggasje.

Tar en utfordring

Ivar og Maria på vei over Hardangervidda mot Geilo lørdag formiddag. På store sparkesykler. Foto: Ivar Holte

Maria sier det startet for noen år siden da hun ville sykle Trondheim – Oslo.

– Jeg er ikke glad i å trene eller å være i bevegelse. Ville utfordre meg litt, og da ble det Trondheim Oslo. Padlet i fjor, og dette i år.

Angrer du?

– Jeg fatter ikke at jeg begir meg ut på det. Men jeg glemmer hvor vondt jeg har det, og angrer ikke, for jeg synes det er morsomt. Mange sier jeg ikke vil få det til, men vi beviser at vi får det til. Når det står på, så synes jeg ikke det er noe gøy..

Krangler dere?

– Pappa er veldig tålmodig. Så når jeg sutrer og griner, så er han snill.

Ivar vil ikke være med på at Maria er grinete.

– Nei, dette går så fint så.

Bruker noen dager

Maria og Ivar møtte dette på vei opp Måbødalen. Tunnelen er ikke lovlig for syklende, og omveien er stengt. Da hjalp familien til med å få dem videre. Foto: Privat

Det er langt igjen for Spydebergingene. På Hardangervidda overnattet de to på Halne Fjellstova.

– Vi har noen dager på oss. Når vi kommer over fjellet skal vi nok greie oss nedover fra Geilo, sier de to.

De er usikre på hvor de skal overnatte videre. En overnatting var planlagt, men nå må de finne steder å bo og satse på at de treffer hyggelige mennesker.

Ivar Holte regner med å være ferdigsparket til Oslo på mandag.