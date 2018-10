Solberg: – Ingen nødhjelp til Øst politidistrikt

– Dette har vært et møte for å lytte og lære, sier Solberg, som onsdag tok turen til Follo politikammer i Ski for å høre mer om hvordan Øst politidistrikt har håndtert utfordringene med innføringen av politireformen.

For en knapp måned siden gikk alarmen: Da ble det kjent at politidistriktet hadde et etterslep på over 7.000 straffesaker liggende, 50 prosent flere enn før politireformen.

Antall straffesaker som er eldre enn ett år, er blitt tredoblet siden innføringen av politireformen, mens ingen av 150 anmeldte voldtektssakene som politidistriktet har liggende, er blitt behandlet innen fristen på 130 dager.

Må skjerpe seg

Etter avsløringen tok Riksadvokaten affære og sendte brev til politidistriktet. Der understrekes det at situasjonen ikke kan vedvare.

– Må politidistriktet skjerpe seg?

– Ja, det har blitt gitt veldig klar beskjed om at saksbehandlingstiden må ned, sier Solberg til NTB.

Politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt understreker at trange økonomiske rammer er en viktig grunn til problemene. Det har kort sagt vært for lite penger og for mye reform, noe statsministeren fikk klar beskjed om på onsdagens møte.

– Budsjettet er så trangt at for å komme i balanse er vi nødt til å holde ledig 125 stillinger, sier han.

Samtidig har antall seksuallovbrudd og voldtekter eksplodert. Blant annet er flere hundre barn involvert i to nettovergrepssaker.

– Det har vært helt enormt, sier Hasseldal.

I over to år har jurister i Øst politidistrikt sagt fra om underbemanning og at mange saker blir liggende urørt. Men statsminister Erna Solberg kan ikke love med penger for å løse problemene. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Ingen hjelpende hånd

Men en hjelpende hånd i form av større bevilgninger kan statsministeren ikke love. Neste år vil dessuten nye politihelikoptre og politiets nye beredskapssenter spise store deler av politiets kake.

– Det betyr at neste år er ikke et år hvor det blir veldig høye driftsbevilgninger til politiet, sier Solberg, som peker på at det er Politidirektoratet som fordeler ressursene til det enkelte politidistrikt.

Øst politidistrikt dekker fylkene Østfold og Akershus, med unntak av Asker og Bærum, og er landets nest største når det gjelder folketall.

I tillegg har distriktet ansvar for grensekontrollen ved Gardermoen og svenskegrensa.

Tar unna gamle saker

Samtidig er distriktet nå i ferd med å prøve å ta unna så mange gamle saker som mulig.

– Vi har redusert restansen med 400–500 saker, sier Hasseldal.

Solberg, som tidligere har besøkt flere andre politidistrikter for å holde seg oppdatert om arbeidet med politireformen, finner samtidig grunn til å skryte av Øst politidistrikt.

– De har nå den høyeste oppklaringsprosenten i landet, påpeker hun.